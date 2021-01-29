Во Владивостоке арестован второй подозреваемый в нападении на полицейского в ходе акции
Суд во Владивостоке арестовал на два месяца второго подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции 23 января. Об этом сообщил региональный СК РФ.
Ранее сообщалось, что еще один, 39-летний подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти сам явился к следователю, признавшись в произошедшем. В понедельник, 25 января, он был арестован сроком на два месяца, пишут «Известия».
23 января во Владивостоке прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Власти Приморья сообщили, что в ней участвовали около 500 человек. Они перекрыли центральную улицу города - Светланскую.
Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции, которым инкриминируют нападение на полицейских.
Дело также было заведено по статье об «умышленном блокировании транспортных коммуникаций». В полиции заявили, что в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре машины скорой помощи, которые не могли проехать к больным по вызову.
Накануне сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, которого подозревают в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на акции, прошедшей в этот же день в Москве, передает RT.
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