Во Владивостоке арестован второй подозреваемый в нападении на полицейского в ходе акции

23 января во Владивостоке прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Власти Приморья сообщили, что в ней участвовали около 500 человек. Они перекрыли центральную улицу города - Светланскую.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции, которым инкриминируют нападение на полицейских.

Дело также было заведено по статье об «умышленном блокировании транспортных коммуникаций». В полиции заявили, что в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре машины скорой помощи, которые не могли проехать к больным по вызову.

Накануне сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, которого подозревают в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на акции, прошедшей в этот же день в Москве, передает RT.







