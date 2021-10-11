Власти Якутии допустили введение QR-кодов для доступа на массовые мероприятия

Оперативный штаб Якутии по борьбе с распространением коронавируса намерен принять решение о введении QR-кодов для доступа граждан в места массового скопления людей. Об этом на брифинге сообщила зампред правительства республики Ольга Балабкина.

«Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, оперативным штабом обсуждается предложение главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой по вопросам, связанным с возможным прохождением в места массового скопления граждан посредством QR-кодов», — цитирует Балабкину РИА Новости.

Зампред уточнила, что окончательное решение примут во вторник на заседании под руководством главы Якутии Айсена Николаева.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Якутии было выявлено 234 новых случая COVID-19, 123 из них — в Якутске.

Между тем, в России за последние 24 часа подтвердили максимальные с начала года 29 409 заражений, пишет «Свободная пресса».

