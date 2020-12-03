Власти Ставрополья сделают 31 декабря текущего года выходным

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по итогам голосования среди жителей региона принял решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Об этом сообщает ТАСС.

Первопроходцы. Белгородские власти объявили 31 декабря выходным

Голосование глава региона запустил в своем аккаунте в Instagram. Владимиров отметил повышенную активность граждан, которые комментировали данное предложение, и подчеркнул, что за нововведение выступили 94% проголосовавших. Губернатор заявил, что уже поручил подготовить соответствующий указ.

С помощью подобного голосования в 2020 году правительство приняло решение не отменять детские новогодние утренники, однако, как передает агентство, родителей на праздники не пустят. Руководителям предприятий и компаний в текущем году из-за пандемии COVID-19 также рекомендовано отказаться от новогодних корпоративов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыходныеСтавропольский КрайНовый Год
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