Власти Ставрополья сделают 31 декабря текущего года выходным

Голосование глава региона запустил в своем аккаунте в Instagram. Владимиров отметил повышенную активность граждан, которые комментировали данное предложение, и подчеркнул, что за нововведение выступили 94% проголосовавших. Губернатор заявил, что уже поручил подготовить соответствующий указ.

С помощью подобного голосования в 2020 году правительство приняло решение не отменять детские новогодние утренники, однако, как передает агентство, родителей на праздники не пустят. Руководителям предприятий и компаний в текущем году из-за пандемии COVID-19 также рекомендовано отказаться от новогодних корпоративов.

