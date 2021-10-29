Власти Севастополя начали разворачивать блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь начали разворачивать блокпосты, с 30 октября их сотрудники будут проверять у желающих покинуть или посетить город сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.



В руководстве города отметили, что всего в городе будет развернуто семь пропускных пунктах на автомобильных дорогах. При этом пункт пропуска будет размещен и на железнодорожном вокзале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявлял о готовности начать работу блокпостов с 30 октября. Для посещения города любому человеку необходимо иметь либо сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе.

В городе за неделю несколько раз был обновлен антирекорд по числу заражений, их зафиксировали более чем 300 в сутки. 11 октября власти продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря.