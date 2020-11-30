Власти Приморья опровергли данные о закрытии моста на остров Русский на месяц

В сообщении отмечается, что на этой неделе будет выполняться самый значительный и трудный объем работ, после чего специалисты назовут сроки открытия моста.

Мост Русский был закрыт 21 ноября из-за обледенения вант после снежного циклона, обрушившегося на Приморье. Сроки открытия моста уже несколько раз переносились.

Ранее планировалось, что движение по нему откроется 30 ноября, сообщает RT.

