Власти Приморья опровергли данные о закрытии моста на остров Русский на месяц

Власти Приморья опровергли информацию, появившуюся в соцсетях, о том, что мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до Нового года. В сообщении правительства региона говорится, что сейчас очисткой вант и пилонов моста ото льда занимаются более 20 альпинистов. На данный момент конкретные сроки окончания работ не называются, однако они точно не займут целый месяц, отметили в правительстве.

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В сообщении отмечается, что на этой неделе будет выполняться самый значительный и трудный объем работ, после чего специалисты назовут сроки открытия моста.

Мост Русский был закрыт 21 ноября из-за обледенения вант после снежного циклона, обрушившегося на Приморье. Сроки открытия моста уже несколько раз переносились.

Ранее планировалось, что движение по нему откроется 30 ноября, сообщает RT.

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ФОТО: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЦиклонВладивосток
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