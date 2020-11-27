Чиновницу уволили из-за ситуации на острове Русский после циклона
Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы из-з-а того, что она не помогала местным жителям после циклона.
Об этом сообщает правительство Приморья.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что чиновница не справилась со своими обязанностями, передает RT.
Кожемяко отметил, что за всю неделю ее ни разу не видели, а также не слышали слов благодарности за оказанную помощь.
Сообщение с островом было прервано 22 ноября, в воскресенье из-за обледенения вант Русского моста. Несколько тысяч жителей остались отрезаны от материка. Как сообщало РИА ФАН, люди остались без воды и элекроэнергии, также в магазинах заканчивалось продовольствие. Люди жаловались на свое положение в соцсетях.
Власти доставляют на остров газовые плитки и баллоны с газом, развернуты полевые кухни. Единственная связь с островом происходит через паромы, а Русский мост до сих пор закрыт.
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