Власти попросили московских водителей «переобуть» машины
Московским автомобилистам рекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю. Департамент транспорта столицы в Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью температура воздуха в городе опустилась ниже 0 градусов, на дорогах местами образовалась гололедица.
Специалисты советуют не ждать заморозков и снега и переобуться уже сейчас, пишут «Известия».
Между тем, пресс-служба столичной мэрии сообщила, что на нынешней неделе начнется похолодание, ночью температура будет отрицательной, местами пойдет снег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru