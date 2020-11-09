Власти попросили московских водителей «переобуть» машины

Московским автомобилистам рекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю. Департамент транспорта столицы в Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью температура воздуха в городе опустилась ниже 0 градусов, на дорогах местами образовалась гололедица.

В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Специалисты советуют не ждать заморозков и снега и переобуться уже сейчас, пишут «Известия».

Между тем, пресс-служба столичной мэрии сообщила, что на нынешней неделе начнется похолодание, ночью температура будет отрицательной, местами пойдет снег.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:АвтомобилистыМосква
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