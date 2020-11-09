В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Предупреждение действует в Москве до 19:00 10 ноября, в Подмосковье — до 21:00 этого же дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода ожидается в течение предстоящей недели в большей части регионов Сибири, передает РИА ФАН.

