В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в понедельник, 9 ноября, из-за порывистого ветра. Отмечается, что порывы ожидаются до 17 метров в секунду.

Такая погода считается потенциально опасной, передает RT.

Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала осени

Предупреждение действует в Москве до 19:00 10 ноября, в Подмосковье — до 21:00 этого же дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода ожидается в течение предстоящей недели в большей части регионов Сибири, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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