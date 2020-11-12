Власти Подмосковья помогут пострадавшим в Дзержинске детям

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова по поручению главы региона Андрея Воробьёва проконтролирует оказание помощи детям, пострадавшим при прорыве теплотрассы в городском округе Дзержинский.

В четверг днём четверо детей 10-12 лет получили термические ожоги средней степени тяжести у местной детской школы искусств. Трубу с кипятком прорвало, когда они переходили дорогу.

Воробьёв также поручил главе муниципалитета Людмиле Ивановой лично проведать пострадавших детей и пообщаться с их родителями. Губернатор Московской области также попросил зампреда правительства региона Евгения Хромушина разобраться в причинах аварии, передаёт «Радио 1».

По информации источников СМИ, к прорыву теплотрассы мог привести гидроудар. Также рассматриваются версии износа трубы и технологических нарушений.

