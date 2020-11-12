Власти Подмосковья помогут пострадавшим в Дзержинске детям
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова по поручению главы региона Андрея Воробьёва проконтролирует оказание помощи детям, пострадавшим при прорыве теплотрассы в городском округе Дзержинский.
В четверг днём четверо детей 10-12 лет получили термические ожоги средней степени тяжести у местной детской школы искусств. Трубу с кипятком прорвало, когда они переходили дорогу.
Воробьёв также поручил главе муниципалитета Людмиле Ивановой лично проведать пострадавших детей и пообщаться с их родителями. Губернатор Московской области также попросил зампреда правительства региона Евгения Хромушина разобраться в причинах аварии, передаёт «Радио 1».
По информации источников СМИ, к прорыву теплотрассы мог привести гидроудар. Также рассматриваются версии износа трубы и технологических нарушений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- МИД России прокомментировал заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24
- Минздрав разрешил старшекурсникам медвузов брать тесты на коронавирус на дому
- «Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Джидде
- В КПРФ назвали Познера подонком за «фашизм в СССР»
- Медведев: Вторая российская вакцина от COVID-19 будет доступна в 2021 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru