СМИ назвали возможную причину прорыва трубы в Дзержинском
Причиной прорыва трубы горячего водоснабжения и выброса кипятка в Дзержинском мог стать гидроудар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что кроме гидроудара рассматриваются и другие версии, в том числе «износ трубы и технологические нарушения».
Инцидент произошёл 12 ноября в Дзержинском на улице Томилинская. В результате прорыва трубы горячая вода вылилась на проезжую часть. Четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые переходили дорогу, получили термические ожоги ног. Их госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр.
Люберецкая городская прокуратура проводит проверку.
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