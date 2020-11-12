СМИ назвали возможную причину прорыва трубы в Дзержинском

Причиной прорыва трубы горячего водоснабжения и выброса кипятка в Дзержинском мог стать гидроудар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что кроме гидроудара рассматриваются и другие версии, в том числе «износ трубы и технологические нарушения».

Инцидент произошёл 12 ноября в Дзержинском на улице Томилинская. В результате прорыва трубы горячая вода вылилась на проезжую часть. Четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые переходили дорогу, получили термические ожоги ног. Их госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр.

Люберецкая городская прокуратура проводит проверку.