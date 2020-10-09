Власти Подмосковья подготовили тысячи коек для больных COVID-19

В Подмосковье подготовили около девяти тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом в 48 больницах региона, рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, недельный прирост заболевших составляет 70-80 тысяч человек, причем среди них не только заразившиеся COVID-19 или ОРВИ.