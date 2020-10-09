Власти Подмосковья подготовили тысячи коек для больных COVID-19
В Подмосковье подготовили около девяти тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом в 48 больницах региона, рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.
По ее словам, недельный прирост заболевших составляет 70-80 тысяч человек, причем среди них не только заразившиеся COVID-19 или ОРВИ.
«Радио 1» со ссылкой на слова чиновницы передает, что по сравнению с августом число заболевших коронавирусом выросло в три раза из-за увеличения количества тестов.
Ранее в Подмосковье на карантин из-за коронавируса закрыли 110 школьных классов. Еще 80 классов закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
При этом роста заболеваемости коронавирусом среди детей в Подмосковье не фиксируется, рост идет за счет взрослых, среди которых показатель вырос на 50%, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Микаилова в эфире телеканала «360».
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