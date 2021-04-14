Власти Подмосковья передали областной станции скорой помощи ключи от 42 новых машин
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал ключи от 42-ух скорых и реанимобилей в областную станцию скорой медицинской помощи.
Они отправятся в Балашиху, Домодедово, Истру, Королёв, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Раменский, Химки.
«У нас был тяжелый год, ковид. Нам нужно на 25% увеличить количество скорых, чтобы растущая Московская область, те, кто нуждаются, получали своевременную помощь. Но ключевое – это фельдшеры, врачи, водители. От вашей работы очень многое зависит», – сказал Андрей Воробьёв.
В этом году для станции скорой помощи Московской области закуплено 167 автомобилей. Все они укомплектованы так, чтобы спасать людей даже в самых сложных случаях: дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии, пишет «Радио 1».
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