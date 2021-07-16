Власти Подмосковья отменили QR-коды для общепита

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Telegram-канале заявил, что с 19 июля в регионе смягчаются антиковидные ограничения.

По его словам, с понедельника предприятия общепита в Подмосковье могут отказаться от проверки QR-кодов у посетителей, так как данное требование будет носить рекомендательный характер.

«В случае отмены проверки QR-кодов обязательными остаются термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции», - подчеркнул губернатор.

Глава Подмосковья отметил, что смягчение ограничений стало возможным благодаря соблюдению жителями санитарных мер и хорошим темпам вакцинации, что позволило стабилизировать ситуацию с COVID-19.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что первый компонент вакцины от коронавируса в Московской области получили более 2,3 миллиона человек, сообщает RT. Глава Московской области добавил, что полный курс вакцинации прошли около 1,3 миллиона жителей региона.