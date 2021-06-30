Власти Подмосковья не будут вводить QR-коды в транспорте при хороших темпах вакцинации
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" пообещал не вводить систему QR-кодов для проезда в общественном транспорте при сохранении "хороших темпов" вакцинации населения от COVID-19.
При этом глава региона заявил, что администрация рассматривала такую возможность, однако решила "не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям". Воробьев подчеркнул, что власти могут ужесточить меры: "QR-коды у нас готовы, и в определенных местах они используются".
Однако, по словам губернатора, руководство "очень аккуратно" убеждает людей получить иммунитет с помощью вакцинации и защитить себя. Он рассказал, что население стало сознательнее и проходит вакцинацию добровольно.
По данным губернатора, среди тех, кто привит, лишь 2-3% попадают в больницы. "Тяжелых практически нет, единичные исключения. Поэтому вакцина спасает людей, спасибо нашим ученым", - заключил Воробьев.
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