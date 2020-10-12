Власти Подмосковья назвали цену защитной маски в транспорте

Защитная маска в подмосковных автобусах стоит пять рублей, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По ее словам, купить маску можно по карте «Стрелка», а также за наличные деньги.

«За 10 дней октября было продано больше масок, чем за весь сентябрь», – цитирует слова Кротовой корреспондент «Радио 1».