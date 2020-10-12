Власти Подмосковья назвали цену защитной маски в транспорте
Защитная маска в подмосковных автобусах стоит пять рублей, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
По ее словам, купить маску можно по карте «Стрелка», а также за наличные деньги.
«За 10 дней октября было продано больше масок, чем за весь сентябрь», – цитирует слова Кротовой корреспондент «Радио 1».
Кроме того, тысячи добровольцев проверяют соблюдение санитарных правил в транспорте.
«Практически у каждого пассажира есть маска. Мы ожидаем, что 95% людей будут носить маски в общественном транспорте», – отметила чиновница.
Согласно опросу, более 50% людей подозревают, что могли заразиться в торговых сетях и транспорте. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.
По его словам, восемь из десяти заразившихся COVID-19 в Подмосковье признались, что не носили маски в общественных местах.
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