Власти Подмосковья назвали сроки массовой COVID-вакцинации

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что полномасштабная программа вакцинации жителей от коронавируса стартует в январе 2021 года. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам главы региона в Подмосковье будет развёрнуто не менее 62 пунктов вакцинации и организованы другие ресурсы. При этом регулярная прививочная кампания начнётся уже в следующем месяце.

Как подчеркнул Воробьёв, прививки будут ставить бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Губернатор также уточнил, что некоторые люди в Москвской области уже вакцинированы от коронавируса, передает RT. Среди них – медики, которые выполняют свой служебный долг в «красной зоне» больниц.

Сам глава региона также сделал прививку. Сегодня ему должны ввести второй компонент вакцины.

