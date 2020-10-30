Власти Подмосковья назвали сроки массовой COVID-вакцинации
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что полномасштабная программа вакцинации жителей от коронавируса стартует в январе 2021 года. Об этом он рассказал в соцсетях.
По словам главы региона в Подмосковье будет развёрнуто не менее 62 пунктов вакцинации и организованы другие ресурсы. При этом регулярная прививочная кампания начнётся уже в следующем месяце.
Как подчеркнул Воробьёв, прививки будут ставить бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Губернатор также уточнил, что некоторые люди в Москвской области уже вакцинированы от коронавируса, передает RT. Среди них – медики, которые выполняют свой служебный долг в «красной зоне» больниц.
Сам глава региона также сделал прививку. Сегодня ему должны ввести второй компонент вакцины.
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