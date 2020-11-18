Власти Подмосковья назвали приоритетом безопасность на транспорте

В Московской области уже два года снижается смертность на железной дороге, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что у правительства области есть план, подкрепленный деньгами, благодаря которому смертность на железной дороге снижается примерно на 10% в год.

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По его словам, власти стараются достичь такого же показателя на автомобильных дорогах. «У нас шесть-семь лет назад было огромное количество погибших – порядка 2 тыс человек. Сейчас, в этом году, эта цифра должна быть на уровне 800-750 человек», – приводит слова губернатора «Радио 1».

Воробьев уточнил, что смертность удается снижать благодаря разведению потока, освещению, лежачим полицейским и расширению дорог. Отдельно он отметил эффективность камер на дорогах.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Железные ДорогиДорогиПодмосковье
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