Власти Подмосковья назвали приоритетом безопасность на транспорте
В Московской области уже два года снижается смертность на железной дороге, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Он отметил, что у правительства области есть план, подкрепленный деньгами, благодаря которому смертность на железной дороге снижается примерно на 10% в год.
По его словам, власти стараются достичь такого же показателя на автомобильных дорогах. «У нас шесть-семь лет назад было огромное количество погибших – порядка 2 тыс человек. Сейчас, в этом году, эта цифра должна быть на уровне 800-750 человек», – приводит слова губернатора «Радио 1».
Воробьев уточнил, что смертность удается снижать благодаря разведению потока, освещению, лежачим полицейским и расширению дорог. Отдельно он отметил эффективность камер на дорогах.
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