Стало известно, где в Подмосковье внедрят интеллектуальную транспортную систему

Власти Подмосковья планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему в городских образованиях Истра, Одинцово, Химки, Мытищи и Люберцы.

Она уже внедрена в Сергиевом Посаде и Красногорске и помогла сократить на 20% интенсивность движения на тех участках трасс, где ее установили, рассказал «Радио 1» замдиректора «Центра безопасности дорожного движения Московской области Евгений Петров.

Эти два города выбрали потому, что там были наибольшие транспортные проблемы, пояснил он.

