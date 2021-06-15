Власти Подмосковья на месяц запретили массовые мероприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за коронавируса в регионе вводится запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

По его словам, никаких массовых мероприятий на территории Московской области не будет до 15 июля, при этом продолжают работать парки.

«Экономика региона также работает»​, - добавил Воробьев.

Ранее в российском оперативном штабе заявили, что с начала пандемии в стране зафиксировано 5 236 593 случая COVID-19, сообщает RT. В Московской области заболели 283 799 человек, 234 242 пациента выздоровели, 6 285 человек умерли.

