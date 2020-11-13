Власти Подмосковья готовят интерактивную карту электроснабжения домов

С помощью карты жители смогут узнать сведения о плановых работах и отключениях в своем доме, а также отправить претензию по качеству предоставления услуги, передает «Радио 1».

Романова сравнила карту с уже действующими интерактивами по отключению горячей воды и отопления, которые отражают информацию по более 54 тысячам домов. Благодаря карте житель сможет оставить по своему дому сообщение о качестве предоставляемых коммунальных услуг, которое сразу попадёт в администрацию муниципалитета.

Чиновница заявила, что Московская область готова поделиться опытом создания подобных карт с остальными российскими регионами.

