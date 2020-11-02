Тарифы на электроэнергию и тепло в Подмосковье могут снизить
Переработка отходов в электроэнергию в Подмосковье может снизить тарифы на электроэнергию и тепло.
Строительство таких центров переработки предполагается в рамках соглашения между подмосковным МинЖКХ, ООО «Московская областная теплогенерирующая компания», ООО «ФТ-капитал» и ООО «ГетФинанс», передает «Радио1».
Первые такие центры появятся в подмосковных Зарайске, Ступино и Рошале в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что чаще всего жители Подмосковья жалуются на режим работы отопления, ненадлежащую уборку подъездов и на неисправность их освещения.
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