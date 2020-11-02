Тарифы на электроэнергию и тепло в Подмосковье могут снизить

Переработка отходов в электроэнергию в Подмосковье может снизить тарифы на электроэнергию и тепло.

Строительство таких центров переработки предполагается в рамках соглашения между подмосковным МинЖКХ, ООО «Московская областная теплогенерирующая компания», ООО «ФТ-капитал» и ООО «ГетФинанс», передает «Радио1».

Первые такие центры появятся в подмосковных Зарайске, Ступино и Рошале в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что чаще всего жители Подмосковья жалуются на режим работы отопления, ненадлежащую уборку подъездов и на неисправность их освещения.

