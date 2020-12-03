Власти Петербурга обещают не вводить новых ограничений до Нового года

Власти Санкт-Петербурга не намерены вводить новые ограничения из-за коронавируса до конца года. Об этом заявил вице-губернатор северной столицы Евгений Елин. Он также не исключил отмену некоторых карантинных мер в случае улучшения ситуации по итогам двух недель.

Ранее администрация Санкт-Петербурга объявила об ужесточении карантинных мер с завтрашнего дня. Отдельные меры будут специально усилены в новогодние праздники. Так, все заведения общественного питания полностью закрываются с 30 декабря по 3 января.

Кроме того, с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе, рестораны и бары будут строго закрыты с 19:00 до 06:00, отмечают «Невские Новости». Работать можно будет только навынос.

С 4 декабря закроются океанариум и аквапарки. Также отменят возможность наполнять концертные залы, театры и кинотеатры более 25 % зрителей. С 14 декабря по 15 января не будут работать музеи, выставки, театры, детские игровые комнаты, концертные залы и площадки, зоопарк.

Туристические и экскурсионные автобусные туры по городу отменят. Власти города призвали туристов не приезжать на праздники в Санкт-Петербург.

