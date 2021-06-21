Власти Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко запретил в регионе работу фуд-кортов и точек общепита в торговых центрах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно постановлению, которое подписал Мельниченко, также запрещается работа предприятий общепита в ночное время - с 23:00 до 06:00 по московскому времени, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.
В правительстве Пензенской области отметили, что ввод ограничений связан с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По словам Мельниченко, в регионе увеличилось количество госпитализаций.
Ранее в 11 регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан, сообщает Ura.ru. Это Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, а также Московская, Ленинградская, Тверская, Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Нижегородская и Мурманская области.
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