Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг исторического максимума
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вечером 11 апреля поднялся до исторического максимума, сообщила пресс-служба правительства региона.
По состоянию на 20:00 (18:00 мск) вода поднялась до 1092 сантиметров. При этом еще днем уровень составлял 1075 сантиметров.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил о подтоплении 2326 домов и эвакуации 1258 человек. Пик паводка в городе ожидается в течение суток.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что предварительный ущерб от наводнения в регионе превысил 40 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru