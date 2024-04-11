Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг исторического максимума

По состоянию на 20:00 (18:00 мск) вода поднялась до 1092 сантиметров. При этом еще днем уровень составлял 1075 сантиметров.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил о подтоплении 2326 домов и эвакуации 1258 человек. Пик паводка в городе ожидается в течение суток.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что предварительный ущерб от наводнения в регионе превысил 40 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

