В Челябинской области после прорыва дамбы в поселке Киолим затопило 20 домов
В результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области в поселке Киолим затопило 20 домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел вечером 26 июля из-за обильных осадков. По ходу движения воды находились четыре населенных пункта: Байдашево, Карасево, Киолим и Мухаметово. В результате эвакуации 163 человека были доставлены в пункты временного размещения в городе Карабаш. Из-за ЧП в Карабашском округе был объявлен режим ЧС. Пострадавших нет.
Утром 27 июля вода вернулась в русло реки Большой Киалим, после чего спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. На месте ЧП работают более 170 человек и 60 единиц техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru