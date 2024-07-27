В Челябинской области после прорыва дамбы в поселке Киолим затопило 20 домов

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел вечером 26 июля из-за обильных осадков. По ходу движения воды находились четыре населенных пункта: Байдашево, Карасево, Киолим и Мухаметово. В результате эвакуации 163 человека были доставлены в пункты временного размещения в городе Карабаш. Из-за ЧП в Карабашском округе был объявлен режим ЧС. Пострадавших нет.

Утром 27 июля вода вернулась в русло реки Большой Киалим, после чего спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. На месте ЧП работают более 170 человек и 60 единиц техники.