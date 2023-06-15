Власти Новороссийска предупредили о проведении учений с включением сирен

Администрация Новороссийска предупредила жителей города о проведении учений на нефтебазе «Шесхарис». Об этом сообщает РИА Новости.

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«На нефтебазе Шесхарис будут проводиться учения по тушению резервуара», — отметили в администрации.

На указанной территории будут включены сирены.

Ранее в Пермском крае прошли учения летчиков истребительного авиаполка Центрального военного округа, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:УченияНовороссийск

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