Власти Новороссийска предупредили о проведении учений с включением сирен
15 июня 202311:09
Администрация Новороссийска предупредила жителей города о проведении учений на нефтебазе «Шесхарис». Об этом сообщает РИА Новости.
«На нефтебазе Шесхарис будут проводиться учения по тушению резервуара», — отметили в администрации.
На указанной территории будут включены сирены.
Ранее в Пермском крае прошли учения летчиков истребительного авиаполка Центрального военного округа, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru