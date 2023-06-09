Губернатор Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях флота
9 июня 202311:16
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о противодиверсионных учениях Черноморского флота со стрельбой. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.
Учения пройдут на Северном молу.
«Ориентировочно с 11.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны. - НСН) с практической стрельбой», — подчеркнул Развожаев.
Ранее губернатор Севастополя назвал фейком звонки жителям города с информацией о заражении воды радиацией, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru