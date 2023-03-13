Власти Москвы раскрыли уникальные детали строительства станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об уникальных особенностях строительстве станции Большой кольцевой линии метро «Кленовый бульвар». В ходе работ там было залито свыше 90 тысяч кубометров бетона, что по объему соответствует конструктивным составляющим трех обычных станций.

Кроме того, по словам, Бочкарёва, объект строился в котловане рекордной протяжённости – 644 метра. При этом, практически три четверти из них относятся к зона путевого развития. В неё, в частности, входят два оборотных тупика, а также пункт технического осмотра составов.

Как уточнил заместитель мэра, протяженность самой станции БКЛ составляет 191 метр. В свою очередь генеральный директор «МИПСТРОЙ 1», входящего в Группу компаний «Мосинжпроект», Константин Маслаков отметил, что особенности расположения станции необходимо потребовало использования специальных методов работ.

Собянин: С открытием БКЛ число станций метро, МЦК и МЦД достигло 355

Как пояснил Маслаков, зона строительства «Кленового бульвара» определяется непростой гидрогеологией. Там расположены водонасыщенные грунты, и фиксируется высокий уровень грунтовых вод. Более того, совсем рядом - всего в 50 метрах - протекает Москва-река. При работах применялись водопонизительные системы. Во избежание деформации и перемещения ограждения внутрь котлована, был выстроен дополнительный пояс крепления.

Глава «МИПСТРОЙ 1» также рассказал об особенностях прокладки перегонного тоннеля в сторону станции «Нагатинский затон», который проходит под руслом Москвы-реки. Объект представляет собой соединение тюбингов с металлоизоляцией. Внешний железобетонный слой тоннеля изнутри также получил усиление за счёт стальной конструкции.

Большая кольцевая линия – самый протяжённый объект метростроения такого плана в мире. Ее длина составляет 70 км. БКЛ официально была запущена в полном объёме 1 марта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:СтроительствоМоскваМетро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры