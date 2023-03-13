Власти Москвы раскрыли уникальные детали строительства станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об уникальных особенностях строительстве станции Большой кольцевой линии метро «Кленовый бульвар». В ходе работ там было залито свыше 90 тысяч кубометров бетона, что по объему соответствует конструктивным составляющим трех обычных станций.

Кроме того, по словам, Бочкарёва, объект строился в котловане рекордной протяжённости – 644 метра. При этом, практически три четверти из них относятся к зона путевого развития. В неё, в частности, входят два оборотных тупика, а также пункт технического осмотра составов.

Как уточнил заместитель мэра, протяженность самой станции БКЛ составляет 191 метр. В свою очередь генеральный директор «МИПСТРОЙ 1», входящего в Группу компаний «Мосинжпроект», Константин Маслаков отметил, что особенности расположения станции необходимо потребовало использования специальных методов работ.