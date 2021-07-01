Власти Москвы не планируют останавливать городской транспорт

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что столичные власти не планируют из-за коронавируса вводить какие-либо ограничения, которые могут привести к остановке городского транспорта, сообщает ТАСС.

По его словам, остановка московского общественного транспорта является «фактически локдауном» всей столицы.

«В масштабах Москвы остановка городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится, что невозможно и не будет сделано», - подчеркнул Ликсутов.

Ранее в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», сообщает телеканал «360». В связи с этим власти временно приостановили запись на прививку этим препаратом.

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