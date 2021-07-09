Власти Москвы напомнили о сроках подачи данных о вакцинации 60% сотрудников

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что сведения о вакцинации 60% работников из отдельных отраслей необходимо предоставить единовременно в период с 1 по 15 июля 2021 года, сообщает пресс-служба московского правительства.

По его словам, многие предприниматели вносят сотрудников в списки вакцинированных со слов самих работников, в связи с чем у них возникают законные опасения, что во время проверки эта информация может не подтвердиться.

Фурсин объяснил, что получить объективную картину о вакцинации на предприятии можно с помощью портала mos.ru, для чего руководителю необходимо подать в кабинете юрлица или ИП текущие данные, проверка которых длится три рабочих дней.

«Каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется. Таким образом, предприниматели смогут получить уже сейчас объективную картину по вакцинированным сотрудникам и корректировать информацию, добавляя данные», - отметил Фурсин.

Также он добавил, что ответы на все возникающие вопросы предприниматели могут получить на горячей линии, кол-центр работает круглосуточно и без выходных.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что ситуация с коронавирусом в столице для многих остаётся смертельно опасной.

