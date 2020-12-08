«Кольцо наукоградов» может появиться в Подмосковье
В Подмосковье может появиться «кольцо наукоградов» для облегчения транспортной доступности между ними, заявил глава Дубны Сергей Куликов.
Идею обсуждают с представителями Совфеда, Госдумы, федерального министерства и наукоградов.
Куликов отметил в эфире «Радио 1», что облечение транспортной доступности поможет нарастить человеческий капитал, улучшить обмен опытом между учеными и облегчить проведение совместных научных исследований.
В Подмосковье расположены восемь наукоградов: Дубна, Жуковский, Королев, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино и Черноголовка.
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