«Кольцо наукоградов» может появиться в Подмосковье

В Подмосковье может появиться «кольцо наукоградов» для облегчения транспортной доступности между ними, заявил глава Дубны Сергей Куликов.

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Идею обсуждают с представителями Совфеда, Госдумы, федерального министерства и наукоградов.

Куликов отметил в эфире «Радио 1», что облечение транспортной доступности поможет нарастить человеческий капитал, улучшить обмен опытом между учеными и облегчить проведение совместных научных исследований.

В Подмосковье расположены восемь наукоградов: Дубна, Жуковский, Королев, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино и Черноголовка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаукаПодмосковье
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