Мишустин запустил ускоритель коллайдера NICA в Дубне
Премьер-министр Михаил Мишустин дал старт работе бустера - сверхпроводящего ускорителя коллайдера NICA в Дубне. В церемонии символического запуска разработки также принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава правительства заявил, что опыт Дубны и всей области, где расположено большинство наукоградов страны, будет полезен и другим регионам.
«Это позволит нам продвинуться очень серьёзно в решении тех задач инновационного развития страны, которые определил президент России. Среди них – ядерные, космические, медицинские технологии, энергоэффективность, энергосбережение и многие другие прикладные научно-технологические задачи», – сказал Мишустин.
Ускоритель создали в рамках нацпроекта «Наука» на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Коллайдер начнет работать в ближайшие два-три года. В его создании приняли участие более тысячи ученых из 26 стран.
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