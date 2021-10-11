Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов

Посещение театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров в Ленинградской области с 15 ноября станет возможным только при предъявлении QR-кода о вакцинации сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что «статус пропуска» также получат справка о перенесённом не менее полугода назад коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест не старше трёх дней.

Кроме того, с 15 ноября данные документы потребуются всем сотрудникам государственных, муниципальных и частных организаций, сотрудникам транспортных предприятий и такси, а также социальным работникам. При отсутствии QR-кода или справки их будут допускать к работе только при предъявлении «отрицательного ПЦР-теста каждые 72 часа».

Ранее о вводе QR_кодов из-за сложной ситуации с коронавирусом объявили власти Липецкой области, сообщает телеканал «МИР 24».

