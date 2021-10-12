Власти Курганской области объявили о вводе QR-кодов
Посещение торгово-развлекательных центров в Курганской области с 18 октября будет возможно только при предъявлении QR-кода, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что справка о вакцинации также потребуется при посещении предприятий общественного питания, заведений культуры и фитнесс-клубов, гостиниц.
В правительстве области добавили, что вместо QR-кода можно будет предъявить справку о перенесённом коронавирусе (не более 6 месяцев назад) или отрицательный ПЦР-тест (не более 72 часов).
Ранее о вводе QR-кодов объявили власти Новосибирской области, сообщает RT.
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