Власти Курганской области объявили о вводе QR-кодов

Посещение торгово-развлекательных центров в Курганской области с 18 октября будет возможно только при предъявлении QR-кода, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что справка о вакцинации также потребуется при посещении предприятий общественного питания, заведений культуры и фитнесс-клубов, гостиниц.

В правительстве области добавили, что вместо QR-кода можно будет предъявить справку о перенесённом коронавирусе (не более 6 месяцев назад) или отрицательный ПЦР-тест (не более 72 часов).

Ранее о вводе QR-кодов объявили власти Новосибирской области, сообщает RT.

