Власти Крыма обязали привиться от COVID-19 всех работников сферы услуг

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому руководителям работающих на полуострове предприятий сферы услуг рекомендовано привить от коронавируса 100% сотрудников, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В документе, который вносит изменения в указ Аксёнова о режиме повышенной готовности, говорится, что вакцинировать всех сотрудников рекомендовано организациям и индивидуальным предпринимателям, «оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги».

Исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что получает обращения о дискриминации от граждан, которые не привились от коронавируса, сообщает RT. Омбудсмен рассказала, в частности, о компании «Норильский никель», сотрудники которой пожаловались на угрозу лишиться премии или отпуска из-за отсутствия прививки.

