Власти Карелии ввели в регионе QR-коды
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте» заявил, что с 15 октября в регионе начнёт действовать система QR-кодов.
По его словам, республиканский оперштаб решил, что QR-код о вакцинации понадобится для посещения любых общественных мест и массовых мероприятий. Заменить его можно либо справкой о перенесённом коронавирусе, либо отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за три дня.
«То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн - только с одним из этих документов», - резюмировал Парфенчиков.
Глава Карелии добавил, что данные документы будут требовать при заселении в гостиницы, а с 1 ноября - для получения медпомощи.
Ранее о вводе QR-кодов, а также об обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда граждан, заявили власти Новосибирской области, сообщает RT.
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