Власти Карелии ввели в регионе QR-коды

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте» заявил, что с 15 октября в регионе начнёт действовать система QR-кодов.

По его словам, республиканский оперштаб решил, что QR-код о вакцинации понадобится для посещения любых общественных мест и массовых мероприятий. Заменить его можно либо справкой о перенесённом коронавирусе, либо отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за три дня.

«То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн - только с одним из этих документов», - резюмировал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что данные документы будут требовать при заселении в гостиницы, а с 1 ноября - для получения медпомощи.

Ранее о вводе QR-кодов, а также об обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда граждан, заявили власти Новосибирской области, сообщает RT.