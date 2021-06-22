Власти Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия
Все массовые развлекательные и праздничные мероприятия отменяются в Карелии. Об этом сказано в сообщении республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, соответствующие документы будут подписаны главой региона "в ближайшее время". Отмечается, что под ограничения попадет также День города в Петрозаводске. Данное решение принято по итогам заседания оперштаба ранее во вторник.
Число участников массовых мероприятий на открытом воздухе также будет ограничено: ни них смогут прийти не более 100 человек одновременно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Зобнин извинился перед болельщиками за ошибку в матче с Данией на Евро-2020
- Движение в метро Петербурга восстановлено после сбоя
- В Индии предупредили об опасности нового варианта коронавируса «дельта плюс»
- В Белом доме заявили о вакцинации 70% взрослого населения США
- Минэнерго проверит целесообразность временного запрета на экспорт бензина
- Путин и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество
- Московская полиция задержала продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
- В Северной Осетии ужесточат ограничения по COVID-19
- В МИД России рассказали о возобновлении переговоров по стратегической стабильности с США
- В Москве назвали условия допуска в рестораны иностранцев и переболевших COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru