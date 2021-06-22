Власти Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия

Все массовые развлекательные и праздничные мероприятия отменяются в Карелии. Об этом сказано в сообщении республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, соответствующие документы будут подписаны главой региона "в ближайшее время". Отмечается, что под ограничения попадет также День города в Петрозаводске. Данное решение принято по итогам заседания оперштаба ранее во вторник.

Число участников массовых мероприятий на открытом воздухе также будет ограничено: ни них смогут прийти не более 100 человек одновременно.

