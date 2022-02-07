Власти Калужской области запретят мигрантам работать в общепите и магазинах
Губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал введение в регионе ряда ограничений для мигрантов.
«Вопрос мигрантов сегодня, пожалуй, наиболее острый. Наша задача вернуть контроль над ситуацией», — написал глава области в своем Telegram-канале.
В частности, в регионе введут запрет на работу иностранных граждан в сферах общепита и розничной торговли, а также на транспорте. Кроме того, планируется существенно ограничить количество выдаваемых патентов. Также власти Калужской области намерены организовать «прозрачность проверки владения русским языком для тех, кто хочет стать гражданином нашей страны».
Как отметил Шапша, необходимые решения будут приняты в ближайшее время.
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