Власти Иркутской области сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Иркутской области снят режим ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. Известно, что по состоянию на утро 19 августа локализовано восемь пожаров на площади почти 90 тысяч гектаров.

Режим ЧС был введён 6 августа на территории семи районов Иркутской области. Полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность действовал в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах, напоминает RT.