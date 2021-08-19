Власти Иркутской области сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Иркутской области снят режим ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. Известно, что по состоянию на утро 19 августа локализовано восемь пожаров на площади почти 90 тысяч гектаров.

Режим ЧС был введён 6 августа на территории семи районов Иркутской области. Полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность действовал в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах, напоминает RT.

Путин встретился с главой Иркутской области

В начале августа сообщалось, что тушение пожаров в Иркутской области начали силы Военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там рассказала, что самолеты ВТА приступили к тушению крупных природных пожаров. В частности, экипажи самолетов Ил-76 выполнили два вылета, сбросив 84 тонны воды на очаги пожара в районе населенного пункта Непа.

Уточняется, что в операции были задействованы самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны воды.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МЧС России
ТЕГИ:МЧСИркутская ОбластьЛесные Пожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры