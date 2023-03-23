Власти Евпатории объяснили звуки взрывов в городе

Звуки взрывов в Евпатории связаны с учениями силовиков. Об этом заявила глава администрации города Елена Демидова.

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«Звуки взрывов, которые слышны в городе - плановые учения силовых структур», — написала градоначальница в своем Telegram-канале.

Демидова призвала жителей Евпатории сохранять спокойствие.

Накануне СМИ сообщили о звуках взрывов над Севастополем. Позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота отразили атаку украинских надводных беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости
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