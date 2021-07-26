Власти Бурятии отменили масочный режим на улице
Власти Бурятии отменили обязательное ношение масок на улице, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В сообщении говорится, что решение было принято по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. При этом использование защитных масок остаётся обязательным в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, гражданам следует соблюдать социальную дистанцию.
Ране в российском оперштабе рассказали, что с начала пандемии в стране зафиксировано 6 149 780 случаев коронавируса, в том числе 23 239 - за последние 24 часа, сообщает «Свободная пресса». В Бурятии заразились 51 309 человек, из них 46 446 Выздоровели и 1 653 скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru