Владельца Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга в течение трех месяцев

По его словам, 9 февраля у причала порта произошло частичное затопление танкера. На борту теплохода находится 129,868 тысячи тонн нефтепродуктов, 111,225 тысячи тонн из них - мазут.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что на танкере Koala произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого было повреждено машинное отделение.

Позже Росморречфлот сообщал, что в результате взрыва не были повреждены грузовые резервуары, напоминает RT.

