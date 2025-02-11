Владельца Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга в течение трех месяцев
Собственника танкера Koala, пришвартованного у причала порта Усть-Луга в Ленинградской области, обязали убрать судно в течение трех месяцев. Об этом говорится в распоряжении капитана морского порта Усть-Луга Игоря Золотых.
По его словам, 9 февраля у причала порта произошло частичное затопление танкера. На борту теплохода находится 129,868 тысячи тонн нефтепродуктов, 111,225 тысячи тонн из них - мазут.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что на танкере Koala произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого было повреждено машинное отделение.
Позже Росморречфлот сообщал, что в результате взрыва не были повреждены грузовые резервуары, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru