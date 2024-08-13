Вице-мэр Ракова рассказала о подключении ещё четырех регионов к московской медплатформе с ИИ
Ещё четыре российских региона подключили свои медицинские учреждения к столичной платформе «МосМедИИ». Это Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На сегодня медики уже шести регионов могут применять в своей работе сервисы искусственного интеллекта для обработки лучевых исследований. По словам Раковой, Москва уже на протяжении нескольких лет создает цифровых помощников для специалистов из разных областей. Это позволяет автоматизировать рутинные процессы и более оперативно оказывать медицинскую помощь.
В начале 2024 года Москва открыла субъектам федерации доступ к своей платформе с сервисами ИИ для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Первыми к ней присоединились медучреждения Воронежской и Московской областей.
Как уточнил руководитель Центра диагностики и телемедицины, главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев, сотрудничество с разработчиками сервисов искусственного интеллекта организовано с 2020 года. Благодаря этому вступили в силу 11 национальных стандартов и три предстандарта в области использования ИИ в лучевой диагностике. В общей сложности на платформе «МосМедИИ» на сегодня доступны 17 сервисов искусственного интеллекта.
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