Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Москва во второй раз стала обладателем гран-при Национальной премии «Умный город», 11 цифровых проектов цифровизации городского хозяйства получили награды. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего оргкомитет рассмотрел больше 650 проектов из 89 субъектов России», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Награды в разных номинациях получили сервис «Электронный дом», медицинская платформа «МосМедИИ», информационные система «ЦСА» и система долговременного ухода, платформа «Московская электронная школа», цифровые проекты метрополитена, столичная билетная система. Кроме того, были отмечены наградами цифровая платформа для блока управления поставками на градостроительных проектах, голосовой помощник Общегородского контакт-центра, цифровой сервис «экологическая карта» ЦОДД. В свою очередь, облачная платформа для совместной разработки Mos.Hub одержала победу в специальной номинации за лучшее решение для взаимодействия с ИТ-отраслью.

Также в число финалистов национальной премии вошли мобильные комплексы для выявления нарушений горхозяйства.

