Вице-мэр Новосибирска уйдет в отставку

В январе Локоть покинул должность мэра Новосибирска, напоминает Ura.ru. Позднее он уточнил, что оставил свой пост из-за перехода на новую работу.

Как отметил Скатов, который был заместителем мэра с 2016 года, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник назвал «правильным и естественным», когда политический заместитель уходит вместе с мэром.

«Анатолий Евгеньевич просил остаться и помочь Олегу Петровичу (исполняющему обязанности мэра Олегу Клемешову. — НСН) в переходный период и в ходе выборов президента... Другая важная для города задача - запуск голосования по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Я свои обязательства выполнил», — заявил вице-мэр.

Скатов напомнил, что в апреле у города появится новый руководитель, который сформирует свою команду. Чиновник пожелал успехов новому градоначальнику.

