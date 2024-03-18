Вице-мэр Новосибирска уйдет в отставку
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов покинет пост по собственному желанию на фоне отставки мэра города Анатолия Локотя. Об этом чиновник сообщил в беседе с ТАСС.
В январе Локоть покинул должность мэра Новосибирска, напоминает Ura.ru. Позднее он уточнил, что оставил свой пост из-за перехода на новую работу.
Как отметил Скатов, который был заместителем мэра с 2016 года, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник назвал «правильным и естественным», когда политический заместитель уходит вместе с мэром.
«Анатолий Евгеньевич просил остаться и помочь Олегу Петровичу (исполняющему обязанности мэра Олегу Клемешову. — НСН) в переходный период и в ходе выборов президента... Другая важная для города задача - запуск голосования по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Я свои обязательства выполнил», — заявил вице-мэр.
Скатов напомнил, что в апреле у города появится новый руководитель, который сформирует свою команду. Чиновник пожелал успехов новому градоначальнику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru