Мэр Новосибирска официально ушел в отставку
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр мэрии.
«Мэр ... 25 января 2024 года досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — указали в администрации.
Исполнять обязанности градоначальника будет первый вице-мэр Олег Клемешов.
Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска с 2014 года, в 2019-м градоначальника переизбрали на новый срок.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Локоть покинет должность, напоминает Ura.ru. Как отмечал сам мэр, он уходит в отставку в связи с переходом на новую работу, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru