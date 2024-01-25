Мэр Новосибирска официально ушел в отставку

«Мэр ... 25 января 2024 года досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — указали в администрации.

Исполнять обязанности градоначальника будет первый вице-мэр Олег Клемешов.

Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска с 2014 года, в 2019-м градоначальника переизбрали на новый срок.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Локоть покинет должность, напоминает Ura.ru. Как отмечал сам мэр, он уходит в отставку в связи с переходом на новую работу, пишет RT.

