Вице-мэр Москвы Бочкарёв: Северо-восточный участок БКЛ готов на 95%
Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По словам заммэра, работы уже подходят к концу, основное строительство будет завершено уже осенью. Так, на трех станциях этого участка уже проходят архитектурно-отделочные работы в пассажирских зонах. Кроме того, проводится монтаж инженерных систем.
«Работы продолжаются на станциях «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники». Станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская» построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии», – сообщил Бочкарёв.
В будущем, о словам заммэра, новые станции создадут пересадки на Калининскую, Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую линии московского метро, что упростит дорогу для миллионов жителей столицы.
Глава Стройкомплекса добавил, что работы близятся к концу: общую готовность этой части БКЛ можно оценить в 95%. Глава Строительного комплекса напомнил, что северо-восточный участок Большого кольца насчитывает 15,9 км, в него входят шесть станций, а также соединительная ветка с новым электродепо «Нижегородское».
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