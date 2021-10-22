Вице-мэр Бочкарёв: Работы по реконструкции стадиона «Москвич» выполнены на 80%

Работы по реконструкции стадиона «Москвич» находятся на завершающей стадии. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На объекте завершены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, кладка стен и перегородок, ведется отделка помещений. Также мы закончили обустройство подогрева футбольного поля. Общая строительная готовность объекта составляет около 80%», – заявил Бочкарёв.

Он подчеркнул, что в работах заняты 230 специалистов и 17 единиц техники. Завершить реконструкцию планируется к весне будущего года. Заммэра добавил, что после реконструкции «Москвич» станет важной точкой притяжения района Текстильщики. Обновленная арена сможет принимать соревнования по футболу и легкой атлетике. Также на стадионе появится пресс-центр, ТВ и радиостудии, а также комментаторские.