Вице-мэр Бочкарёв: Работы по реконструкции стадиона «Москвич» выполнены на 80%

Работы по реконструкции стадиона «Москвич» находятся на завершающей стадии. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На объекте завершены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, кладка стен и перегородок, ведется отделка помещений. Также мы закончили обустройство подогрева футбольного поля. Общая строительная готовность объекта составляет около 80%», – заявил Бочкарёв.

Он подчеркнул, что в работах заняты 230 специалистов и 17 единиц техники. Завершить реконструкцию планируется к весне будущего года. Заммэра добавил, что после реконструкции «Москвич» станет важной точкой притяжения района Текстильщики. Обновленная арена сможет принимать соревнования по футболу и легкой атлетике. Также на стадионе появится пресс-центр, ТВ и радиостудии, а также комментаторские.

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А ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено на 52%. По его словам, на станции восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80%.

Напомним, восточный участок БКЛ протяженностью более 11 километров включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».



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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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