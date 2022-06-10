Вице-мэр Бочкарёв: Депо «Нижегородское» готово на 75%

Готовность электродепо «Нижегородское» оценивается в 75%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



Заммэра рассказал, что строительством депо заняты более 1000 человек. Процесс был разделен на несколько этапов, каждый из которых выполняется по мере освобождения площадок под возведение новых объектов. На четвертом этапе готово свыше 50% соединительной ветки между депо и инфраструктурой РЖД у платформы Москва–Товарная–Курская. Пятый этап включает в себя возведение КПП депо.

«Практически завершен второй этап – объекты, обеспечивающие депо электроэнергией. В рамках третьего этапа на 80% построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации», – подчеркнул Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал, что «Нижегородское» займет территорию17 га. Он добавил, что работники предприятия будут обеспечены комфортными местами для труда и отдыха. Кроме того, электродепо создаст 850 рабочих мест.



«Будет введено в эксплуатацию более 50 зданий и сооружений. Уже начато обустройство площадок для хранения стрелочных электроприводов, перегрузки материалов, а также хранения твердых бытовых отходов, спортивной площадки и стоянки для личного автотранспорта персонала», – подчеркнул Кравцов.

Электродепо «Нижегородское» возводится на месте вагоностроительного завода имени Войтовича. Всего для работы с поездами Большой кольцевой линии (БКЛ) будет задействовано три электродепо.: «Замоскворецкое», «Аминьевское» и «Нижегородское».

