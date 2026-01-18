СМИ: США проводили тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы еще при Мадуро

Администрация США предварительно заручалась контактами в руководстве Венесуэлы, сообщает Reuters.

Медведчук рассказал, почему Трамп не будет похищать Зеленского

За несколько месяцев до военной операции по задержанию Николоса Мадуро представители Дональда Трампа вступили в переговоры с главой МВД Диосдадо Кабельо. Ему было поставлено условие о недопустимости силовых действий против оппозиции.

В итоге он не был арестован вместе с Мадуро, и коммуникация между сторонами, в том числе через посредников, не прерывалась.

Ранее стало известно, что Трамп воодушевлен после операции США по захвату Мадуро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

